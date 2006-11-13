Гайдук проведе перше засідання РНБО

Перше засідання Ради національної безпеки та оборони України відбудеться наступної п’ятниці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив учора в ефірі телеканалу “1+1” секретар РНБО Віталій ГАЙДУК.

За його словами, на цьому засіданні мають бути розглянуті 5 питань, серед яких про реформування житлово-комунального господарства.

Відповідаючи на запитання, чому ще й досі з моменту призначення нового керівництва РНБО не відбуклося жодного засідання, В.ГАЙДУК пояснив, що «засідання не проводяться з чистого аркуша». При цьому він додав, що сподівається на прийняття на наступному засіданні рішення, аби надалі РНБО збиралася кожної третьої неділі місяця.

В.ГАЙДУК зауважив, що на наступне засідання РНБО готуються питання, присвячені проблемам в газовій сфері України та відшкодуванню ПДВ. В контексті останньої позиції В.ГАЙДУК зауважив, що Україна є унікальною, оскільки спромоглася створити з цього податку «унікльне явище».

Як пояснив секретар РНБО, починаючи з 1997 року, коли було введено ПДВ, до закону про ПДВ було внесено 641 зміну. На сьогодні значною проблемою є невизначеність «або адміністративне регулювання і з точки зору самої адміністрації цього податку», зауважив В.ГАЙДУК. За його словами, існує багато чинників, які на це впливають.

Разом з тим він повідомив, що цифри, які відносяться до невідшкодованого ПДВ (10 млрд. грн) не відповідають дійсності.