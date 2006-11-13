Янукович пообіцяв не йти в опозицію до Ющенка

Прем’єр Віктор Янукович наголошує, що в домовленостях з Росією щодо газу на 2007 рік немає політичної складової.

"Політичної складової ніякої не було, і немає, і не буде", - сказав він в інтерв’ю каналу ICTV у неділю ввечері.

За словами Януковича, додаткових політичних зобов’язань перед Росією "ніхто не брав і не буде брати".

"Угоди були підписані на рівні суб’єктів господарювання. Ми проводили роботу сприяння цьому процесу і досягли тієї мети, яку ставили", - зазначив прем’єр.

Коментуючи свої подальші стосунки з президентом після того, як "Наша Україна" оголосила про перехід в опозицію, Янукович сказав: "Я ніколи не буду в опозиції до президента".

"Свідомо президент ніколи не буде перешкоджати розвитку країни. Тому ми приречені бути партнерами", - підкреслив Янукович.

Українська правда