Чому Ахметов з деревами розмовляє

Газета «Дело», узявши інтерв`ю у Рината Ахметова, яке стосувалося теми повернення Щербаня до України і 100 днів Януковича, раптом наприкінці поставила хитре запитання: «Коли ви востаннє плакали від щастя?»

І тут найбагатший чоловік країни несподівано відповів: «Не пам`ятаю. Але від щастя плакав, а від горя я не плачу. Коли мені важко, я стискаюся. З деревами розмовляю».

За матеріалами Обком