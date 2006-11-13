Гайдук не перебуває в ейфорії від роботи Януковича

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Віталій ГАЙДУК не перебуває в “ейфорії” від ста днів роботи уряду Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора в ефірі телеканалу “1+1”.

“Якщо оцінювати уряд за 100 днів, то я думаю, що є і позитивні зрушення... Якщо давати оцінку з точки зору питань, якими я опікуюсь... то поки що у мене немає такої ейфорії, щоб дати якусь позитивну оцінку стану”, - сказав В.ГАЙДУК.

Свої слова секретар РНБО пояснив тим, що питання національної безпеки полягають “не тільки в зовнішніх аспектах діяльності уряду, а насамперед, у внутрішніх аспектах”. До таких він відніс питання економічної енергетичної, екологічної, науково-технологічної безпеки, тощо.

Відповідаючи на запитання, чи існує наразі якась загроза нацбезпеці України в діяльності уряду В.ЯНУКОВИЧА, В.ГАЙДУК відповів: “На жаль, наскільки я розумію, уряд намагається піти по ситуації, йому знайомої – 2003-2004 років”.

Налаштовуючи свою діяльність на високі досягнення в економічному зростанні, на переконання В.ГАЙДУКА, такий шлях, обраний урядом, “не приведе до успіху, оскільки економіка України, з точки зору національної безпеки, потребує докорінних структурних змін”.

За словами секретаря РНБО, “чим більшими будуть темпи зростання економічних показників, ці зміни треба буде все одно проводити, але це буде зробити значно важче, тому що багато секторів економіки потребують серйозних інвестицій і таке інше”.

На думку В.ГАЙДУКА, на сьогодні Україна перебуває в «ситуації системної невизначеності», яка може призвести до будь-яких векторів змін, в тому числі і регресних.