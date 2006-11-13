У Сумах Щербаня порівнюють зі Сталіним

Мер Сум Геннадій Мінаєв заявляє, що переважна більшість жителів міста вважають екс-губернатора Сумської області Володимира Щербаня винним у висунутих проти нього обвинуваченнях.

Про це він заявив у неділю ввечері в інтерв`ю "5 каналу" в Сумах, де в суботу проходив мітинг проти повернення Щербаня в Україну.

"Вважати невинним Сталіна за репресії 1937 року – це все одно, що вважати невинним Щербаня за репресії 2003-2004 років", - сказав Мінаєв.

"Переважна більшість сумчан вважає Щербаня винним в тих злодіяння, які коїлися на Сумщині під час його правління", - зазначив мер.

Таку позицію підтримала і нинішній губернатор Сумської області Ніна Гаркава.

Українська правдаз посиланням на 5 канал