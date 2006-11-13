Матвієнко бачить в Луценкові варяга і зверхнього ментора

Голова Української республіканської партії “Собор”, народний депутат України Анатолій МАТВІЄНКО заявляє, що УРП “Собор” готова взяти участь у об’єднанні “помаранчевих” сил.

Про це він сказав у коментарі результатів третього з’їзду політичної партії "Народний Союз Наша Україна", переданому УНІАН прес-службою УРП “Собор”.

„Прикрим виявом серйозної хвороби НСНУ особисто для мене стала прихильність, з якою значна частина делегатів слухала відверто зверхній, менторський виступ Юрія ЛУЦЕНКА. Це ж до якої невіри у власні сили треба було дійти, щоб чи не головною темою передз’їздівської підготовки й самого з’їзду зробити пошук “варяга”, який за прикладом давнього Рюрика прийде й очолить колишню партію влади. Причому навіть не переймаючись політичними поглядами цього “варяга” (той самий ЛУЦЕНКО завжди позиціонував себе як лівий політик, далекий від економічного лібералізму НСНУ)”, - зазначив А.МАТВІЄНКО.

“На жаль, - констатував він, - усі проблеми НСНУ залишилися й після з’їзду. “Ребрендингу”, про бажаність якого говорили політологи, не відбулося”. На думку депутата, “в очах значної частини колишніх прибічників партія далі асоціюється з помилками й поразками, а її окремі чільні постаті сприймаються суспільством украй неоднозначно. Нарешті, не вироблено дієвого механізму взаємодії партії з Президентом (який, на мою особисту думку, мусив би позиціонувати себе сьогодні насамперед як Президент усіх українців)”.

Голова УРП “Собор” вважає, що “новообрана Рада партії (НСНУ - УНІАН) повинна буде негайно взятися до вирішення того, чого не змогли розв’язати обидва етапи з’їзду. Чи зуміє зробити це громіздкий (214 членів!) колегіальний орган, у якому представлені різні течії й осередки впливу – прогнозувати важко”.

За словами А.МАТВІЄНКА, “сьогодні топтатися по “Нашій Україні” стало мало не правилом доброго тону”. Він висловив жаль з цього приводу, на його думку, “адже тільки наявність потужної пропрезидентської сили може зупинити сповзання України до двопартійної системи Янукович-Тимошенко, коли перед усіма нами лишиться вибір між пострадянською і латиноамериканською моделями розвитку. А мусить же хтось ефективно обстоювати європейський вектор руху України”.

Тому єдиним реальним шляхом для “відповідальних політиків” А.МАТВІЄНКО вважає “об’єднавчий процес з участю партій блоку “Наша Україна” й позапарламентських сил – УНП, “Пори”, можливо – й частини ПРП, яка вважає входження до БЮТ алогічним для ліберальної партії”. Однак депутат переконаний, що “успішним такий процес зможе бути тільки тоді, коли буде знято всі ультимативні передумови: на базі якої партії відбудеться об’єднання, хто стане її лідером, якою буде її назва”.

На думку А.МАТВІЄНКА, “у рамках переговорів щодо моделі майбутнього об’єднання й мусить бути оперативно знайдено відповіді на запитання, які стояли перед з’їздом політичної партії "Народний Союз Наша Україна"”. За його словами, “зі свого боку, УРП “Собор” готова до участі в такому об’єднавчому процесі. Про необхідність об’єднання говорили й на з’їзді політичної партії "Народний Союз Наша Україна"”. Голова УРП “Собор” висловив сподівання, що “то була не просто данина риториці, що лідери партії зробили висновки з власного болючого досвіду й відійшли від переконаності у власній виключності й самодостатності, яка дуже зашкодила їм 2005 року”.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада делегати ІІІ з’їзду партії «Народний Союз Наша Україна» ухвалили резолюцію, якою ініціювали проведення регіональних форумів “помаранчевих сил” з метою об’єднання.

В резолюції зазначається, що об’єднання “помаранчевих сил” необхідне для протистояння загрозі реваншу з боку антикризової коаліції.