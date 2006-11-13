Порошенко знає, хто повинен очолити НСНУ
Партія має намір провести процедуру до весни
Член президії політичної партії «Народний Союз Наша Україна» Петро ПОРОШЕНКО вважає, що лідером партії повинна стати «людина, яка об`єднає партію».
Про це він повідомив в інтерв`ю газеті «Известия в Украине», опублікованому 13 листопада 2006 р. в № 50.
На прохання уточнити, хто саме, П.ПОРОШЕНКО сказав, що «потрібно поїздити регіонами, розпитати людей і з`ясувати, у кого найбільший рівень підтримки». «Треба провести реальний «праймеріз» – запитати про довіру лідерам у людей…».
П.ПОРОШЕНКО додав, що партія має намір провести цю процедуру «до весни».
Як повідомляв УНІАН, після тривалої дискусії на третьому з`їзді з приводу обрання лідера НСНУ П.ПОРОШЕНКО закликав ввести процедуру попереднього обрання голови на регіональному рівні.
Зокрема, він запропонував делегатам обрати запропонований склад Ради партії і дати доручення Раді провести праймеріз, в ході якого визначити найпопулярніших членів партії серед усіх партійців, після чого на наступному з`їзді, весною 2007 року, змінити керівництво партії.
Було заплановано, що 16 листопада відбудеться засідання Ради НСНУ, на якому, відповідно до статуту партії, має бути обраний голова Ради партії.