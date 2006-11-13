Порошенко знає, хто повинен очолити НСНУ

Член президії політичної партії «Народний Союз Наша Україна» Петро ПОРОШЕНКО вважає, що лідером партії повинна стати «людина, яка об`єднає партію».

Про це він повідомив в інтерв`ю газеті «Известия в Украине», опублікованому 13 листопада 2006 р. в № 50.

На прохання уточнити, хто саме, П.ПОРОШЕНКО сказав, що «потрібно поїздити регіонами, розпитати людей і з`ясувати, у кого найбільший рівень підтримки». «Треба провести реальний «праймеріз» – запитати про довіру лідерам у людей…».

П.ПОРОШЕНКО додав, що партія має намір провести цю процедуру «до весни».

Як повідомляв УНІАН, після тривалої дискусії на третьому з`їзді з приводу обрання лідера НСНУ П.ПОРОШЕНКО закликав ввести процедуру попереднього обрання голови на регіональному рівні.

Зокрема, він запропонував делегатам обрати запропонований склад Ради партії і дати доручення Раді провести праймеріз, в ході якого визначити найпопулярніших членів партії серед усіх партійців, після чого на наступному з`їзді, весною 2007 року, змінити керівництво партії.

Було заплановано, що 16 листопада відбудеться засідання Ради НСНУ, на якому, відповідно до статуту партії, має бути обраний голова Ради партії.