Порошенко проведе брифінг
12:15, 13 листопада 2006Політика
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Сьогодні о 16.00 за підсумками засідання Комітету Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності розпочнеться брифінг голови Комітету Петра ПОРОШЕНКА.
Як повідомили УНІАН у Комітеті, на порядку денному засідання - підготовка до другого читання законопроекту про державний бюджет на 2007 рік, законопроекти щодо вступу України до Світової організації торгівлі та інші.
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