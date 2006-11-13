Порошенко проведе брифінг

Сьогодні о 16.00 за підсумками засідання Комітету Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності розпочнеться брифінг голови Комітету Петра ПОРОШЕНКА.

Як повідомили УНІАН у Комітеті, на порядку денному засідання - підготовка до другого читання законопроекту про державний бюджет на 2007 рік, законопроекти щодо вступу України до Світової організації торгівлі та інші.