Янукович дав Герман офіційний статус

Кабінет міністрів України своєю постановою №1556 від 8 листопада призначив народного депутата Ганну ГЕРМАН радником прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА на громадських засадах.

Текст постанови міститься на Урядовому порталі.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба уряду повідомила про призначення Г.ГЕРМАН радником ще 11 серпня, однак до цього часу її призначення не було офіційно оформлене.

З травня по грудень 2004 року Г.ГЕРМАН була прес-секретарем прем`єр-міністра В.ЯНУКОВИЧА і керівником прес-служби уряду. Потім обіймала посаду прес-секретаря голови Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧА.