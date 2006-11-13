БЮТ вимагає розслідувати зв`язок між ПДВ і симпатіями Януковича

Блок Юлії Тимошенко вимагає створення тимчасової слідчої комісії парламенту для перевірки фактів нерівномірного відшкодування ПДВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні на брифінгу для преси. За його словами, ця ТСК має бути утворена поточного тижня.

Як зауважив О.ТУРЧИНОВ, усі знають, що в українську економіку повернулись корупційні схеми, коли податок на додану вартість відшкодовують не тим виробникам, які реально експортують продукцію, а за «політичними симпатіями».

О.ТУРЧИНОВ назвав це серйозною проблемою, оскільки багато виробництв, «які не працюють на клани, які сформувала антикризова коаліція, поставлені на межу банкрутства через те, що у них повністю вимиті обігові кошти».

Також, заявив він, БЮТ наполягає на тому, щоб парламент не розглядав без глибокого вивчення питання підвищення податку на доходи фізичних осіб. Він зазначив, що відповідні проекти рішень не роздавались народним депутатам, і антикризова коаліція намагається «проштовхнути» законопроект, який погіршить фінансовий стан усіх громадян.

О.ТУРЧИНОВ наголосив, що змінювати податкове законодавство взагалі було неприпустимим за півроку до розгляду проекту державного бюджету на наступний рік. Незважаючи на це, сказав він, уряд розробив проект бюджету-2007 у другому читанні уже з урахуванням підвищення цього податку.

Також О.ТУРЧИНОВ сказав, що фракція БЮТ наполягатиме на включенні до порядку денного засідання Верховної Ради і проведенні голосування щодо законопроекту, який забороняє продавати або здавати в оренду землю без проведення аукціону. Як пояснив О.ТУРЧИНОВ,це необхідно для того, аби уникнути корупційних схем, які набули масового характеру при продажу землі.