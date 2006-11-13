Тимошенко не знає, з ким мати справу в Нашій Україні

Блок Юлії Тимошенко хоче, щоб політична партія "Народний Союз Наша Україна" якнайшвидше визначилась зі своїм лідером, аби подовжити переговори про приєднання фракції “Наша Україна” до парламентської опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ на брифінгу для преси.

Він, характеризуючи з’їзд НСНУ, зауважив, що «нам не зрозуміло, з ким доведеться мати справу, тобто хто буде очолювати цю організацію, крім того, що ми знаємо, що почесним головою залишився Президент України, який на з’їзді був відсутній».

О.ТУРЧИНОВ зазначив, що БЮТ хотів би, аби якомога швидше було прийнято рішення щодо лідера політичної ради НСНУ, «і тоді ми могли б продовжити наше спілкування про приєднання «Нашої України» в повному складі до парламентської опозиції”, - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада делегати третього з’їзду «Народного Союзу Наша Україна» не підтримали пропозицію обирати голову ради партії з’їздом.

У четвер, 16 листопада, о 16.00 відбудеться засідання ради НСНУ, на якому, відповідно до статуту партії, планується обрати голову ради партії.