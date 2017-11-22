Розмовляли понад годину: Білий дім розкрив подробиці телефонних переговорів Путіна і Трампа

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та президент Російської Федерації Володимир Путін обговорили шляхи забезпечення стійкого миру в Україні.

Про це повідомляє Білий дім за підсумками телефонної розмови лідерів США та РФ.

"Президент Трамп та президент Путін також обговорили, як забезпечити стійкий мир в Україні та необхідність продовження міжнародного тиску на Північну Корею, аби зупинити їі програми з ядерної зброї та ракет", - йдеться у повідомленні.

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Вони підтвердили свою підтримку спільної заяви, зробленої 11 листопада на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва щодо ситуації у Сирії.

"Обидва президенти також відзначили важливість виконання резолюції Ради безпеки ООН 2254 та підтримки очолюваного ООН Женевського процесу щодо мирного урегулювання сирійської громадянської війни, припинення гуманітарної кризи, створення можливості переміщеним сирійцям повернутися додому та забезпечення стабільності в об'єднаній Сирії, вільній від зловмисного міжнародного втручання та від притулків для терористів", - заявили у Білому домі.

Крім того, Трамп і Путін підтвердили важливість спільної боротьби проти тероризму у регіоні середнього Сходу та центральної Азії, а також погодилися вивчити шляхи для подальшої взаємодії у боротьбі проти "Ісламської держави", аль-Каїди, Талібану та інших терористичних організацій.

Як повідомляв УНІАН, у Кремлі заявили, що Путін під час телефонної розмови з Трампом заявив про «відсутність альтернативи» Мінським угодам.