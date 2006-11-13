Тимошенко пропонує Януковичу одночасний бартер

БЮТ вимагатиме пакетного голосування законопроектів про Кабінет міністрів та опозицію, заявив один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні на брифінгу для преси.

Як передає кореспондент УНІАН, О.ТУРЧИНОВ повідомив, що завтра планується останнє засідання робочої групи, яка опрацьовує законопроекти про опозицію. За його словами, група схиляється до варіанту, запропонованого фракцією БЮТ, який буде доопрацьовано.

«Ми вважаємо, що цей закон необхідно приймати разом із законопроектом про Кабінет Міністрів… Я сподіваюсь, що наш варіант буде підтримано», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

На його думку, у випадку окремого голосування у законопроекту про опозицію не буде шансів. Він вважає, логічним, якби два законопроекти, які формують відносини влади та опозиції, ухвалювались разом, а бажано - взагалі голосувались у пакеті.

О.ТУРЧИНОВ наголосив на важливості обох цих законопроектів. За його словами, закон про Кабінет Міністрів повинен створювати ефективний механізм діяльності уряду. «Ми розглядаємо закон про Кабінет Міністрів як закон, за яким працюватиме наш уряд, причому найближчим часом. Водночас радив би нашим політичним опонентам дуже серйозно приглядатись до закону про опозицію. Я вважаю, що сильний і ефективний закон їм також повинен бути цікавий», - наголосив він.

В той же час представник Партії регіонів Ярослав СУХИЙ висловився категорично проти пакетного голосування, додавши, що «ми вже в пакеті проголосували політичну реформу, тепер виявляється, ми проголосували неправильно… ». На думку Я.СУХОГО, закон про Кабінет Міністрів все одно буде заветовано Президентом України.