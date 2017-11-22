Луценко поскаржився, що НАБУ відмовляється брати десятки справ ГПУ

Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що ГПУ не відмовляється передавати справи до Національного антикорупційного бюро, навпаки – останнє відмовляється їх брати.

Про це він заявив на Міжнародній конференції щодо кримінального процесуального кодексу 22 листопада, говорячи про проблеми нового КПК, як повідомляє "Українська правда".

"Проблема – встановлені новим КПК особливості визначення підслідності. Зокрема, між НАБУ і ГПУ та іншими органами. Це поєднання складів злочинів, суб'єктів іх вчинення, розміру шкоди, предмету злочину – це створило умови для постійних спорів про підслідність", - сказав він.

"Наразі не йдеться про те, що ГПУ відмовляє НАБУ у передачі будь-якої справ. Навпаки – у мене накопичуються десятки відмов НАБУ брати до свого провадження ті чи інші кримінальна правопорушення", - наголосив Луценко.

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Він додав, що спочатку вважалося, що підслідністю НАБУ будуть справи, де є і сума збитків і кваліфікуюча ознака службовця категорії "А".

"Пізніше НАБУ прийняло рішення, що "або …або" принцип не працює, буде працювати "і.. і", а пізніше навіть у випадках коли є "і…і" вони також відмовляються (брати справу – ред.)", - сказав Луценко.

Він наголосив, що це треба врегульовувати.

"Ба більше – очевидно, треба чітко виписати, хто має вирішувати спори про підслідність і який порядок цього вирішення", - підсумував Луценко.

Як відомо, 20 листопада прокуратура втратила функцію слідства.

За перехідними положеннями КПК, частина справ мають перейти до Національного антикорупційного бюро, до Державного бюро розслідувань.

ДБР мало почати функціонувати з 20 листопада 2017 року, однак досі не розпочало своєї діяльності. У НАБУ ж заявили, що просто неспроможні впоратись зі "спадком Генпрокуратури".

Ситуацію мав виправити законопроект 7278, який би продовжив повноваження ГПУ у цих справах до 1 січня 2019 року. Однак, проект досі не був включений у порядок денний засідання Верховної Ради.