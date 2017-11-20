Цей рік був найрезультативнішим у розслідуванні "справ Майдану" - Луценко

2017 рік був найрезультативнішим у розслідуванні “справ Майдану”. Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам під час брифінгу заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

“Думаю, що цей рік був найрезультативнішим із усіх років розслідування. Перш за все завдяки діям усіх правоохоронних органів на сьогодні 380 осіб отримали підозри у фізичних діях, у тому числі вбивствах щодо мирних учасників протесту. Із них щодо 270 осіб справи знаходяться в суді, стосовно 49 з них уже є вироки”, - заявив він.

Читайте такожЕкспертиза встановила, що учасника Майдану було поранено з автомату беркутівця, який переховується у Росії

Водночас він уточнив, що засуджені у “справах Майдану” - рядові виконавці.

Нагадаємо що в червні 2017 року ГПУ оголосила про нові підозри Януковичу, Захарченко, Якименко і ряду інших екс-чиновників у "справах Майдану" 2014 року. Вони підозрюються в незаконному перешкоджанні організації і проведення мітингів, походів і демонстрацій, організації перевищення співробітниками правоохоронних органів влади своїх службових повноважень, умисного вбивства двох і більше осіб, закінченого замаху на умисне вбивство двох і більше осіб, заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження, а також в організації терористичного акту.