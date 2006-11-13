Мороз просить Регіони не тягнути з Карпачовою

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ сьогодні на Погоджувальній раді лідерів фракцій попросив фракцію Партії регіонів визначитися з місцем роботи депутата-“регіонала” Ніни КАРПАЧОВОЇ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ повідомив сьогодні на прес-конференції.

Як відомо, Н.КАРПАЧОВА на сьогодні суміщає посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини з мандатом народного депутата. О.МОРОЗ зазначив, що «далі з цим (суміщенням) затягувати не можна». На думку голови ВР, не зовсім коректно буде позиватися з Уповноваженим з прав людини як із депутатом-сумісником.

О.МОРОЗ наголосив, що в будь-якому випадку «сумісників в парламенті не буде».