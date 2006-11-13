Тимошенко буде боротися за владу на кожних виборах
Лідерка БЮТ хоче залежати лише від народу
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що буде “боротися за владу на кожних виборах”.
Про це вона сказала в інтерв’ю газеті “Экономические известия” (від 13 листопада).
На запитання, чи буде вона боротися за право стати Президентом України у 2009 році, Ю.ТИМОШЕНКО відповіла: “Ніколи не трималася за високі крісла, якщо розуміла, що на даному етапі мені не дадуть проводити в життя ті принципи, яким служу. Але я буду боротися за владу на кожних виборах, щоб якнайменше залежати від високопоставлених політичних бонз і якнайбільше залежати від вибору нації”.
“Незалежність від приватних інтересів політиків і максимальна залежність від народу – саме в цьому я бачу можливість змінити на краще життя в країні”, – додала вона.