Тимошенко буде боротися за владу на кожних виборах

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що буде “боротися за владу на кожних виборах”.

Про це вона сказала в інтерв’ю газеті “Экономические известия” (від 13 листопада).

На запитання, чи буде вона боротися за право стати Президентом України у 2009 році, Ю.ТИМОШЕНКО відповіла: “Ніколи не трималася за високі крісла, якщо розуміла, що на даному етапі мені не дадуть проводити в життя ті принципи, яким служу. Але я буду боротися за владу на кожних виборах, щоб якнайменше залежати від високопоставлених політичних бонз і якнайбільше залежати від вибору нації”.

“Незалежність від приватних інтересів політиків і максимальна залежність від народу – саме в цьому я бачу можливість змінити на краще життя в країні”, – додала вона.