Нардеп пояснила, чому у Путіна мовчать щодо Луганська

Відмова прес-служби російського президента Володимира Путіна коментувати ситуацію в окупованому Луганську обумовлена тим, що досі триває процес переговорів між групами впливу.

Таку думку висловила на своїй сторінці у Facebook народний депутат Ірина Фріз, означивши ці групи як "силовиків" та "двір", зокрема, в особі Суркова.

"Поки що можемо казати про те, що лідерами цього протистояння є "силовики". Очевидно, що сценарій, за яким вони грають, має безпосереднє відношення до Кремля, але демонструє відсутність єдності у поглядах різних груп на майбутнє окупованих територій. Тому прес-служба Путіна обережна у висловлюваннях", - написала Фріз.

За її словами, всі процеси, які відбуваються у Луганську - походять з Москви та зрежисовані там.

"Силовики" лобіюватимуть об'єднання маріонеткових утворень в рамках моделі ПМР. Зрозуміло, що це чергове порушення Кремлем Мінських домовленостей", - вважає нардеп.

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На думку Фріз, події в Луганську вкотре підтверджують те, що Росія не збирається лишати ці території.

"В той же час це черговий раз демонструє справжню слабкість Росії, де різні групи своїми діями демонструють здатність впливати та змінювати політику Адміністрації та самого Путіна", - наголосила народний депутат.