У Путіна заявили, що за підтримкою ніхто з Луганська в Кремль не звертався

01:58, 22 листопада 2017
Політика
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Жодні джерела в оточенні Владислава Суркова не могли цього заявити, так як події в Луганську є внутрішньою справою бойовиків, заявили у Кремлі.

Ілюстрація REUTERS

У Кремлі спростували повідомлення, які нібито надійшли з оточення помічника президента Росії Владислава Суркова «про підтримку певних політичних сил» "ЛНР".

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Наголошується, що ці повідомлення не відповідають дійсності, передає ТАСС. «Це повідомлення невідомо на чому засновано», - заявив начальник департаменту Управління президента РФ з соціально-економічної співпраці з державами - учасниками СНД, невизнаними Республікою Абхазія і Республікою Південна Осетія Михайло Арутюнов.

Він зазначив, що ніхто в оточенні Суркова такої заяви зробити не міг.

«Жодні джерела в оточенні Владислава Суркова не могли цього заявити, так як події в Луганську є внутрішньою справою "ЛНР", і за підтримкою ніхто з Луганська в «Кремль» не звертався», - додав Арутюнов.

Раніше РБК з посиланням на джерело, близьке до Суркова, повідомило, що Москва нібито зайняла бік відстороненого від посади "голови МВС ЛНР" Ігоря Корнета в його конфлікті з ватажком бойовиків Ігорем Плотницьким.

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