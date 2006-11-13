Тимошенко похвалила трьох чоловіків

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що основним завданням Секретаріату Президента України і Ради національної безпеки та оборони є скасування конституційної реформи.

Про це вона заявила в інтерв’ю газеті "Экономические известия" (№ 194 від 13 листопада).

"Вважаю, що Секретаріат разом із РНБО мають займатися тільки однією задачею - скасуванням конституційної реформи, що зруйнувала систему влади в Україні", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Сьогодні в країні патова ситуація, коли Президент і прем`єр знаходяться в опозиції один до одного", - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО. За її словами, "ні в Президента, ні в прем`єра немає часу займатися державними питаннями, тому що вони цілодобово повинні захищати наявні в них повноваження і протистояти спробам опонента відітнути їх". Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що "конституційна реформа породила політичний канібалізм - хто кого з конкуруючих центрів впливу з`їсть у першу чергу".

Лідер БЮТ підкреслює, що "потрібно докласти величезних зусиль, щоб у влади забрати дуалізм. Забрати зовсім неробочу і несумісну з якісним державним управлінням модель".

"Підкреслюю, старий варіант Конституції, який існував при КУЧМІ, - не панацея. За старою Конституцією влада Президента була безконтрольною і безвідповідальною. В Україні виник авторитаризм, суспільство ні на що не впливало", - вважає вона.

"Тому треба скасувати реформу і приймати нову редакцію Конституції, створювати документ, який буде не інтереси окремих політиків лобіювати, а забезпечить органічну, збалансовану систему управління країною. У нас була президентсько-парламентська форма правління, зараз - парламентсько-президентська", - відзначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона вважає позитивом повернення у команду Президента Олександра ЗІНЧЕНКА, “який продемонстрував високі моральні якості". На думку Ю.ТИМОШЕНКО, добрими організаторами також є нові керівники апарату РНБО і Секретаріату Віталій ГАЙДУК і Віктор БАЛОГА.