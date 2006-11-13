Цушко назвав Балогу гвинтиком з потішними потугами

Перший секретар політради Соціалістичної партії України, лідер парламентської фракції СПУ Василь ЦУШКО вважає, що Віктор БАЛОГА, як глава Секретаріату Президента України, не має права публічно коментувати висловлювання голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА.

Про це йдеться в заяві В.ЦУШКАО, переданій УНІАН прес-службою СПУ.

«Сумно відзначити, що БАЛОГА висловився цілком усвідомлено, надумавшись обговорювати заяву голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА про недоцільність коментування співробітниками будь-яких канцелярій відносин між Президентом і прем`єр-міністром», - йдеться в заяві лідера фракції.

На думку В.ЦУШКА, «вимога О.МОРОЗА вельми коректна, оскільки й Президент, й прем`єр керують різними інститутами влади, і в змозі збудувати відносини без посередників і тлумачів».

У той же час, заявляє В.ЦУШКО, «щодо О.МОРОЗА БАЛОГА допустив такий пасаж, мабуть, сподіваючись якось уразити голову ВР: «Високопоставлені чиновники мають насамперед не припускатися прорахунків у своїй роботі й зосередитися на важливому, замість того, щоб нервово реагувати на справедливі зауваження». «Судячи з цієї фрази, пан БАЛОГА досі не усвідомлює, що голова ВР – не чиновник. І що будь-який глава Секретаріату в системі влади – всього лише маленький гвинтик, а Президент і Верховна Рада обираються народом», - підкреслює В.ЦУШКО.

У цьому контексті він заявив: «Упевнений, що з таким рівнем політичної культури й компетентності пан БАЛОГА не довго займатиме свій кабінет на Банковій. Вважаю, що коли Президент говорив про кадрове посилення роботи секретаріату, він мав на увазі посилення інтелектуальне, а не потішні потуги окремого чиновника здаватися більшим, ніж він є».

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада голова ВР О.МОРОЗ заявив, що вважає недоречними коментарі глави Секретаріату Президента В.БАЛОГИ з приводу повноважень Президента і уряду.

9 листопада прес-служба Президента розповсюдила повідомлення, в якому В.БАЛОГА наполягав на своєму праві й повноваженнях реагувати на всі дії, які так чи інакше стосуються реалізації конституційних повноважень глави держави.

«Секретаріат Президента – це своєрідний менеджер конституційних повноважень і обов`язків глави держави. Одне із завдань цього державного органу – пояснювати суспільству причини й логіку президентських рішень», – зазначив В.БАЛОГА.

Він також висловив переконання, що «високопосадовці мають насамперед не припускатися прорахунків у своїй роботі й зосередитися на сутнісному, замість того, щоб нервово реагувати на справедливі зауваження. Слід не хизуватися своїм статусом, а ефективно використовувати його на благо України», - заявив В.БАЛОГА.