Мороз не гальмує і не поспішає

Верховна Рада не ухвалюватиме в пакеті закони про Кабінет міністрів та про опозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції голова ВР Олександр МОРОЗ.

Він відкинув “безпідставні” звинувачення щодо затягування із прийняттям закону про опозицію. За словами О.МОРОЗА, робоча група, що готує відповідний законопроект до розгляду в парламенті, передбачає завершити цю роботу і внести його на розгляд до 1 грудня. За його словами, в такі строки і буде розглянуто закон про опозицію.

Також О.МОРОЗ зазначив, що не прискорює ухвалення парламентом закону про Кабінет міністрів України. (Сьогодні член фракції «Наша Україна» Петро ПОРОШЕНКО звинуватив О.МОРОЗА у “штучному прискоренні” розгляду цього законопроекту, зазначивши, що це призведе до продовження протистояння між секретаріатами уряду та Президента – УНІАН).

За словами О.МОРОЗА, подібні аргументи не потрібно розглядати. Він вважає недоцільним виносити «на суспільну дискусію» неузгодженості в підходах до вирішення питань.

На думку голови ВР, доцільно розглянути в першому читанні три законопроекти про Кабінет міністрів України і один з них прийняти в першому читанні, а потім внести до нього «розумні зауваження», які є в двох інших законопроектах.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні П.ПОРОШЕНКО висловився за одночасне прийняття ВР законів про Кабінет Міністрів та про опозицію.

У свою чергу, один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що БЮТ вимагатиме пакетного голосування законопроектів про Кабінет міністрів та опозицію.

В той же час представник Партії регіонів Ярослав СУХИЙ висловився категорично проти пакетного голосування за ці закони.