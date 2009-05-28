Сергій Луценко: БЮТ і ПР повинні домовитися

Заступник голови партії «Народна самооборона» Сергій ЛУЦЕНКО вважає, що Блок Юлії Тимошенко і Партія регіонів мають домовитися про спільне доопрацювання Конституції України, але без їх політичного об`єднання, без «політичного шлюбу» між цими партійними структурами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора на прес-конференції в Донецьку.

Відповідаючи на питання про можливе об`єднання Партії регіонів з БЮТ, С.ЛУЦЕНКО сказав: «З точки зору не депутата Верховної Ради, а з точки зору просто громадянина України - краще б вони домовилися на етапі доопрацювання Конституції, деяких законодавчих актів, тобто, не треба політичного трактування, не треба політичного шлюбу».

Він уточнив, що від цього політичного об`єднання лише «потрібно коректування певних законодавчих актів, через які ми всі з вами страждаємо, в тому числі виборці, зокрема на виборах буде менше бруду».