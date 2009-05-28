Хто кращий оцінювач землі та майна?

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Про регулювання оцінної діяльності в Україні» (№4487 від 15 травня ц.р.), що позбавляє Фонд державного майна й Державний комітет земельних ресурсів України функцій регулювання оцінної діяльності.

Даний законопроект оприлюднено на сайті Верховної Ради. Його автором є народний депутат від НУ-НС Кирило КУЛИКОВ.

Відповідно до законопроекту, функції регулювання оцінної діяльності планується передати від Фонду держмайна й Держкомзему центральному органу виконавчої влади, «компетенцією якого є забезпечення реалізації державної економічної, цінової, інвестиційної політики».

Депутат також пропонує створити при даному центральному органі наглядову раду з питань оцінної діяльності, склад якої затверджуватиметься Кабінетом міністрів України.

Раніше наглядові ради з питань оцінної діяльності діяли при Фонді держмайна та Держкомземі.