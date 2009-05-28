Тимошенко заборонила пиятики у своєму літакові

Юлія Тимошенко ввела сухий закон. Поки, щоправда, тільки на борту літаків, якими вона користується під час своїх візитів за кордон. Заборона на спиртне стосується журналістів.

Як розповіли «Сегодня» в охороні прем`єра, заборона на спиртне для «акул пера» була введена після недавнього візиту Тимошенко до Японії. «Летіти було далеко, деякі журналісти і перебрали, прямо скажемо, — сказав один з працівників, які обслуговують прем`єрський літак. — Деяких доводилося мало не зносити на руках. Тому від гріха подалі вирішили журналістів більше не поїти. Ну а членам делегації як і раніше можна розливати спиртне». Правда, працівник додав, що «сухий закон» для журналістів з «Юліного пулу» діє тільки на переліт «туди». Коли летять назад, до України, наливають все що завгодно — і вино, і горілку, і коньяк, і пиво.