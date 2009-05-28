Кріль каже, що ЄЦ очищується від кар'єристів

Лідер партії «Єдиний центр», народний депутат Ігор КРІЛЬ називає очищенням партії заяви деяких чиновників про вихід з «Єдиного центру».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

На переконання І.КРІЛЯ, «це очищення від чиновників, які думали, що, вступаючи до лав «Єдиного центру», вони отримують індульгенцію для свого перебування на посадах. Це очищення від людей, які думали, що, вступаючи до «Єдиного центру», зможуть отримати нові посади у владі».

«Єдиний центр» є партією, яка дає можливість реалізувати своє бажання змінити ситуацію в країні задля нашого майбутнього та майбутнього наших дітей та онуків, а не місцем роздачі індульгенцій і посад», - заявив І.КРІЛЬ.

Він упевнений, що «ці люди заблукали. Вони розраховували на особисту вигоду від «Єдиного центру», але помилилися. Тому сьогодні вони в пошуку іншого місця. Це добре, що вони показали своє справжнє обличчя».

«Для партії вихід людей, які особисті інтереси ставлять вище суспільних, є позитивом», - зазначив лідер «Єдиного центру».

Як повідомляв УНІАН, 15 травня президія "Єдиного центру" виключила з лав партії С.КУНІЦИНА. За інформацією прес-служби «Єдиного центру», таке рішення "стало наслідком розглянутої на засіданні президії інформації Центральної контрольно-ревізійної комісії про грубі порушення С.КУНІЦИНИМ положень статуту "Єдиного центру".

У рішенні зазначено, що дії С.КУНІЦИНА "завдають шкоди авторитету партії та суперечать статутним нормам і програмним принципам "Єдиного центру".

Сам С.КУНІЦИН заявив, що спокійно ставиться до виключення його з партії. Він вважає, що однією з основних причин конфлікту з керівництвом партії стала його позиція та позиція республіканської організації партії йти на вибори до парламенту АРК у березні наступного року у Блоці Куніцина, а не в партійному блоці.

23 травня делегати конференції Кримської організації «Єдиного центру» заявили про неможливість свого подальшого перебування у лавах «ЄЦ» і закликали всі територіальні партійні організації Криму «визначитися з даного питання» й направити на адресу з`їзду партії заяви. «У партії, що грубо зневажає демократичні принципи й права таких особистостей, як Сергій КУНІЦИН, немає й не може бути серйозного політичного майбутнього», - йдеться у заяві кримської організації «Єдиного центру».

26 травня президія «Єдиного центру» виключила з партії 36 членів кримської організації.

27 травня Голова Житомирської обласної державної адміністрації Юрій ЗАБЕЛА ухвалив рішення вийти з партії «Єдиний Центр». Своє рішення керівник області пояснив незгодою із позицією екс-глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ.