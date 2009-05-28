Між Черновецьким і Кличком виникла перепалка

Між Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ і депутатом Київради Віталієм КЛИЧКОМ виникла словесна перепалка під час засідання Київської міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, заступник Київського міського голови, секретар Київради Олесь ДОВГИЙ після звіту мера оголосив, що кожна фракція тепер може поставити Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ по три-чотири запитання.

В.КЛИЧКО викликався першим озвучити питання фракції Блоку Кличка. Вийшовши на трибуну, він запитав у Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, коли той почне управляти столицею реально, а не віртуально. Крім того, депутат відзначив необхідність «нарешті» прийняти антикризову програму розвитку Києва на цей рік і поцікавився, чому цієї програми досі немає.

У відповідь Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, звертаючись до В.КЛИЧКА: «Ви – гордість Києва і України. Я ставлюся до Вас з повагою як до депутата і як до спортсмена». Далі мер заявив, що за весь час перебування на посаді міського голови зустрічався з В.КЛИЧКОМ лише один раз, «і то, коли Вам потрібно було одержати 2 гектари землі під ваш боксерський клуб». «Всі питання, які Ви ставите, вони мляві, вони не схожі на (питання) героя. Вони схожі на (питання) людину-кляузника», - продовжив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Далі мер висловив сумнів у тому, що В.КЛИЧКО цікавить антикризовий план Києва: «Вам потрібний план? Це брехня! Я готовий з вами публічно подискутувати у присутності телекамер...» і продовжив: «У Вас ніякого плану, окрім плану на бій черговий у боксі, не існує і ніколи не було. Ви працюєте і живете за планами боксерських боїв і більше нічого».

І на завершення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ додав: «І Ви непереконливо говорите».

Після цього, депутати від Блоку Кличка вийшли до трибуни з наміром блокувати подальше засідання Київради. Але О.ДОВГИЙ сказав, що оголосить перерву для зняття напруженості в залі Київради і, звертаючись до депутатів від Блоку Кличка, запропонував їм сісти на свої місця, щоб не переривати засідання, а продовжити обговорення доповіді.

У результаті засідання продовжилося без перерви, а депутати від Блоку Кличка повернулися на свої місця.