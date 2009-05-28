Генпрокуратура десь почула, де може бути Дурдинець

В.о. генерального прокурора України Сергій ВИНОКУРОВ стверджує, що, за попередніми даними, заступник голови СБУ Тиберій ДУРДИНЕЦЬ, якого оголошено в розшук, перебуває за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ВИНОКУРОВ заявив сьогодні у Генеральній прокуратурі журналістів.

«За попередніми даними, ми знаємо, де він знаходиться, приблизно знаємо. За даними, які нам говорять, начебто за кордоном», - сказав С.ВИНОКУРОВ.

На запитання, чи справді органи внутрішніх справ, яким доручено розшук, шукають Т.ДУРДИНЦЯ, він відповів: «Звичайно, шукають».

За словами С.ВИНОКУРОВА, Т.ДУРДИНЦЯ реально «дістати з-за кордону».

Як повідомлялося, 19 травня Т.ДУРДИНЦЯ відповідно до постанови Генеральної прокуратури та рішення Печерського райсуду Києва було оголошено в міжнародний розшук.

Генпрокуратура порушила проти Т.ДУРДИНЦЯ кримінальну справу за ст.382 Кримінального кодексу (невиконання судового рішення). 11 травня Печерський райсуд Києва дав дозвіл на арешт Т.ДУРДИНЦЯ у зв`язку з тим, що він не виконує рішення Окружного адмінсуду суду про визнання незаконним призначення його на посаду заступника голови СБУ.