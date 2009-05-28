У Тимошенко вирішили, що найгірші часи вже позаду

Віце-прем’єр-міністр у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорій НЕМИРЯ вважає, що Україна виходить з фінансово-економічної кризи, а дії уряду з подолання її наслідків можуть стати взірцем для всього регіону.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єра, таку думку він висловив сьогодні, оцінюючи економічну ситуацію в Україні на П’ятій щорічній інвестиційній конференції Dragon Capital у Києві.

«Найгірші часи вже позаду, але це не означає, що можна сидіти, склавши руки. Наша економіка знаходиться на шляху відновлення, а дії уряду з подолання наслідків кризи можуть стати взірцем для нашого регіону», - зазначив Г.НЕМИРЯ .

На його думку, попри всі негативи для економічного розвитку, криза дає Україні шанс вийти з неї з модернізованою, адаптованою до світових стандартів економікою, з удосконаленим управлінням і технологічною базою виробництва.

Віце-прем’єр підкреслив, що уряд завжди відкритий до конструктивного діалогу та активної співпраці з представниками банківських кіл та інвесторами, які хочуть розвивати свій бізнес в Україні.

«Є всі підстави вважати, що завдяки спільним зусиллям уряду України та національного бізнесу міжнародна інвестиційна спільнота переконається, що перспективи та вигоди інвестування в Україну значно перевищують наявні ризики», - вважає Г.НЕМИРЯ.