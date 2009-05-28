Янукович лякає акціями протесту, Росією і бур’янами

Партія регіонів може вдатися до проведення акцій протесту, якщо влада не запропонує заходи по виходу з кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на засіданні опозиційного уряду лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

За його словами, якщо цього тижня Кабінет міністрів не запропонує ці заходи і не врахує вимоги Партії регіонів, то на засіданні президії партії буде розглянуто питання щодо можливості проведення протестних акцій.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що сьогодні «йде поглиблення економічної і соціальної кризи в Україні». За його словами, за перший квартал в бюджет не надійшло близько 7 млрд. грн. «І замилювання очей, що бюджет виконується – це не для досвідчених людей. А скільки можна простих людей вже дурити?», - запитав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також повідомив, що зріс борг по заробітній платі до 1,5 млрд. грн., а падіння промислового виробництва становить близько 32%, зокрема, у машинобудуванні падіння становить близько 55%, а в автомобілебудуванні – 85%. «Мені не хочеться, як кажуть, капати сіль на цю рану, бо вона дійсно вже болить», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що на сьогодні керування в Україні здійснюється у ручному режимі. За його словами, за роки Незалежності «не було такої жахливої ситуації, як складається в цьому році». Він додав, що в другому півріччі буде ще складніша ситуація.

В.ЯНУКОВИЧ також наголосив на тому, що на сьогодні НАК «Нафтогаз України» «практично банкрут». За його словами, враховуючи складні відносини з Росією, «не важко передбачити, що питання постачання газу буде все більше загострюватися».

Він заявив, що недопустимими є наміри уряду про підвищення податкового тиску. За його словами, у такій ситуації «Україна буде покрита бур’янами».

Лідер Партії регіонів зазначив, що уряд та коаліція мають запропонувати план дій, і додав що Партія регіонів хотіла б разом із владою цей план дій обговорити.