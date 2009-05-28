Стратегічні українські підприємства можуть перейти під контроль Росії?

Стратегічні українські підприємства найближчим часом можуть опинитися під контролем Росії, пише тижневик «Коментарі:».

За даними видання, зараз дочірні структури російських банків отримують ресурси, які дозволяють їм кредитувати українську економіку в набагато більших обсягах, ніж це можуть робити філії західноєвропейських фінансових установ.

Приміром, "Внешэкономбанк" Росії уже перевів "Промінвестбанку", основним акціонером якого він є, 1 млрд. дол., його «дочка» заявила про залучення від материнської структури субординованого боргу в розмірі 129 млн. дол., а український підрозділ «Сбербанка» - на 40 млн. дол. Саме ці фінзаклади, на думку «Коментарів:», найближчим часом і розподілять ключові ролі на ринку кредитування.

На думку аналітиків, росіян найближчим часом цікавитимуть такі галузі як ПЕК, машинобудування, агропромисловий комплекс і харчова промисловість. Підтвердженням цього може слугувати хоча б те, що ПІБ відкрив кредитну лінію ЗАТ «Оболонь» на 80 млн. грн. і ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е.Дзержинського» - на 30 млн. дол.

Нинішня активність у нарощуванні кредитних портфелів «дочок» російських держбанків, відзначають «Коментарі:», має політичне підґрунтя. Ці фінустанови «меншою мірою побоюються неповернень із кредитів, видаючи позики переважно стратегічно важливим підприємствам. Навіть якщо вартість забезпечення з таких кредитів упаде і підприємства не зможуть розрахуватися з боргами, російський уряд одержить активи, вартість яких у посткризовий час зросте багаторазово й дозволить РФ домінувати на низці ринків, що мають стратегічне значення для країни», — пояснив виданню представник однієї з інвестиційних компаній.

Як зазначає видання, вигода від обраної росіянами стратегії збільшується багаторазово, якщо врахувати, що вливання в українські «дочки» держбанків РФ здійснюються винятково завдяки друкарському верстату.