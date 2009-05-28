Євро на міжбанку зріс

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку ціни на американську валюту продовжували утримувати свої позиції.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,63/7,66 грн./дол., на 12:00 ціни зросли – 7,6415/7,6660 грн./дол. До закриття цінові рівні встановилися на значеннях 7,6435/7,6610 грн./дол.

О 14:30 Національний банк вийшов на ринок з купівлею доларів за курсом 7,62 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився на рівнях 0,2435/0,2447 грн./рубль, на 12:00 звузився спред – 0,2438/0,2445 грн./рубль. До закриття торгів ціни підвищилися до 0,2439/0,2446 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль зріс і становив 31,27 рублів (+0,1650).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,3795/1,3900 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,55/10,60 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,5885/10,6285 грн./євро. До закриття торгової сесії цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 10,5930/10,6310 грн./євро.

За даними Національного банку України, середньозважений курс долара США за підсумками торгів на міжбанку сьогодні становив 7,6421 грн./дол.