Євро на міжбанку зріс
Нацбанк виходив на ринок
Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку ціни на американську валюту продовжували утримувати свої позиції.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,63/7,66 грн./дол., на 12:00 ціни зросли – 7,6415/7,6660 грн./дол. До закриття цінові рівні встановилися на значеннях 7,6435/7,6610 грн./дол.
О 14:30 Національний банк вийшов на ринок з купівлею доларів за курсом 7,62 грн./дол.
Рублевий ринок відкрився на рівнях 0,2435/0,2447 грн./рубль, на 12:00 звузився спред – 0,2438/0,2445 грн./рубль. До закриття торгів ціни підвищилися до 0,2439/0,2446 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль зріс і становив 31,27 рублів (+0,1650).
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,3795/1,3900 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,55/10,60 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,5885/10,6285 грн./євро. До закриття торгової сесії цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 10,5930/10,6310 грн./євро.
За даними Національного банку України, середньозважений курс долара США за підсумками торгів на міжбанку сьогодні становив 7,6421 грн./дол.