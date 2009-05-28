Чому нардепа Стояна не пустили в Єгипет

29 квітня до Єгипту не пустили народного депутата від Партії регіонів Олександра СТОЯНА.

Про це заявила народний депутат від “Нашої України - Народної самооборони” Катерина ЛУК’ЯНОВА, повідомляє прес-служба Громадянського руху «Народна самооборона».

«Гадаю, що про дипломатичний паспорт Юрія ЛУЦЕНКА “регіонали” згадали після того, як з аналогічним документом 29 квітня 2009 року до Арабської Республіки Єгипет не пустили народного депутата від Партії регіонів О.СТОЯНА», - зазначила К.ЛУК’ЯНОВА.

За її словами, О.СТОЯН вирішив поїхати на відпочинок до Єгипту з дипломатичним паспортом без проставленої візи посольства АРЄ в Україні.

“Хоча, якби цей депутат-“регіонал” приїхав у Єгипет зі звичайним закордонним паспортом, то міг би отримати туристичну візу відразу в аеропорту й обійшлося б йому це задоволення аж у 15 доларів США», - зауважила К.ЛУК’ЯНОВА.

Вона зазначила, що виникає запитання: “Чому депутат-“регіонал”, грубо порушуючи положення про дипломатичний паспорт, вирішив скористатися ним для приватної поїздки?”.

«І взагалі, чому цей паспорт опинився у нього на руках? Адже дипломатичні паспорти народних депутатів мають постійно зберігатися у Міністерстві закордонних справ України й видаватися народним депутатам лише на час службових відряджень! Виходить, окремі положення українського законодавства писані не для Партії регіонів?!», - заявила К.ЛУК’ЯНОВА.