Нардеп розповіла про перші результати роботи Міжпарламентської Ради Україна - НАТО

27 листопада постійна українська делегація в ПА НАТО розпочала в Брюсселі роботу Міжпарламентської Ради Україна - НАТО під головуванням першого віце - спікера Ірини Геращенко. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook народний депутат Ірина Фріз.

В програмі: обговорення питань співробітництва Україна - НАТО; механізми публічної дипломатії; протидія України, НАТО та ЄС російській гібридній війні; ситуація на Донбасі та в Криму; пріоритети зовнішньої політики та роль парламенту.

Також вона повідомила, що в рамках заходу відбудеться презентація репорту "Російські підривні інформаційно-психологічні операції в соціальних медіа".

"З огляду на певну недооцінку руйнівної діяльності інформаційних військ МО РФ на території демократичних країн, впевнена, що наш доклад, який представляє аналіз цієї діяльності Кремля, матиме не лише актуальність, а й дозволить нашим партнерам дійти висновків щодо масштабності та деструктивності цих впливів", - пояснила Фріз.

Нардеп додала, що в ході зустрічі з представниками делегації Бельгії в ПА НАТО вони отримали запевнення від колег щодо підтримки України в боротьбі за суверенітет, особливо у питанні що стосується анексії Криму та військових дій на Сході.

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"Україна є стратегічною країною. Ви можете повністю розраховувати на підтримку Бельгії. Впевнений, що Україна спільно з НАТО зможе зупинити агресію Росії", - запевнив член бельгійської делегації Дам'єн Т'єррі.

"Ми повинні показати Путіну його місце та унеможливити порушення міжнародного права. Я переконаний, що Україна має бути в майбутньому членом НАТО. Але Росія бути чинити суттєвий спротив цьому і ми маємо бути до цього готові. Росія має потенціал дестабілізувати багато країн. Тому ми маємо спільно забезпечувати нашу безпеку в середньостроковій чи довгостроковій перспективі", - додав голова групи дружби з Україною Джордж Даллемань.

За словами Фріз, член бельгійської делегації ПА НАТО Бріжітт Грувелс заявила про бажання "спільно убезпечити себе від військової агресії Росії".