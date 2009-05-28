Від Тимошенко не тільки губернаторів, а й сільських голів ховають?

Заркапатська облорганізація БЮТ заявляє про безпрецедентний тиск з боку керівництва області на представників місцевих громад та сільських голів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву фракції Блоку Юлії Тимошенко у Закарпатській обласній раді сьогодні розповсюдила прес-служба облорганізації БЮТ.

У заяві йдеться, зокрема, про факти тиску на голів районних і сільських рад області, які мали місце напередодні Всеукраїнської наради з питань соціально-економічного розвитку сільських населених пунктів.

«На першу в історії України нараду такого масштабу, яка відбулася 23 травня у Міжнародному виставковому центрі в Києві за участі прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, усіх міністрів та близько 10 тисяч сільських голів з усієї країни, з нашої області були запрошені та попередньо зареєструвалися 332 делегати. Внаслідок деструктивної позиції керівництва області та голів райдержадміністрацій, які шляхом настійливих прохань, погроз та залякувань відмовляли людей від участі у нараді, від Закарпаття з 332 делегатів були присутні тільки близько 70. При цьому із Мукачівського, Воловецького і Тячівського району на нараді не було жодного представника, хоча раніше зареєструвалися чисельні делегації. Ті ж голови сільрад, які все ж знайшли в собі мужність і поїхали на нараду, в один голос стверджували, що тиск з боку РДА мав місце», - йдеться у заяві.

Крім того, згідно із заявою БЮТ, з 13 голів районних рад Закарпаття на нараду «насмілилися поїхати тільки троє. Показовим є той факт, що в інших областях нараду сприйняли адекватно і місцева влада усіляко сприяла участі сільських голів у цьому заході, відтак з усіх областей, крім Закарпаття, на нараді були присутні понад 70% з тих, хто зареєструвався».

«Від нашої ж області було ледве 20% від загальної кількості сільських голів. При цьому не можна списати це на відсутність грошей на поїздку до Києва, оскільки кошти для цього були завчасно переведені на рахунки відповідних рад», - уточнив голова фракції БЮТ у Закарпатській обласній раді Андрій СЕРБАЙЛО.

Фракція БЮТ у Закарпатській облраді заявляє «про неприпустимість дій керівництва області, спрямованих на конфронтацію та деструктив задля досягнення сумнівних політичних цілей представниками однієї політичної сили, а груба політизація місцевого самоврядування, тиск і залякування голів місцевих територіальних громад регіону, агітація проти співробітництва з діючим урядом, межують з антидержавницькою позицією і діями. Вважаємо, що особи, які вдаються до подібних дій, не мають права обіймати посади в державних органах влади. Дії посадовців, які дискредитують владу та нехтують демократичними цінностями, мають отримати належну оцінку вищого керівництва держави та правоохоронних органів».