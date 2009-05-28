Закарпатський губернатор дістав догану від Тимошенко

Кабінет міністрів оголосив догану голові Закарпатської облдержадміністрації Олегу ГАВАШІ.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів, відповідне розпорядження було прийняте на засіданні уряду 27 травня.

У розпорядженні зазначається, що догану оголошено за неналежне виконання Закарпатським губернатором службових обов’язків, що полягає у порушенні законодавства в частині допущення перебування на державній службі особи після досягнення нею граничного віку.

Так, за результатами службового розслідування щодо стану дотримання законодавства про державну службу посадовими особами місцевих органів виконавчої влади Закарпатської області, проведеного Головдержслужбою, встановлено, що голова Іршавської райдержадміністрації Максим ХОХЛОВ (якому 27 серпня 2008 року виповнилося 60 років) досі перебуває на держслужбі, у той час як уряд не підтримав пропозицію облдержадміністрації щодо продовження строку його повноважень.

Таким чином, не запропонувавши на розгляд уряду пропозицію щодо звільнення з посади М.ХОХЛОВА, О.ГАВАШІ порушив статті 10, 23 та 30 Закону України «Про державну службу», а також абзацу другого підпункту 5 пункту 8 Порядку розгляду питань, пов’язаних, зокрема, з призначенням та звільненням з посади керівників органів виконавчої влади, затвердженого Кабінетом міністрів України від 26 червня 2007 року №880 (у редакції постанови уряду від 24 вересня 2008 року №850).

Невиконання головою Закарпатської облдержадміністрації вимог зазначених нормативно-правових актів є порушенням вимог статей 117 та 119 Конституції України, статті 52 Закону України «Про Кабінет міністрів України» та статті 2 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», йдеться у розпорядженні.

Крім того, відповідно до статті 10 Закону України «Про держслужбу», О.ГАВАШІ як державний службовець має діяти в межах своїх повноважень, а одним з основних його обов’язків є додержання законодавства під час вирішення питань щодо звільнення голів райдержадміністрацій, зазначається у документі.