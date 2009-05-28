Янукович: кого можна сьогодні залякати?

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає недоцільним винесення на референдум проекту змін до Конституції.

Про це він сказав в інтерв`ю журналістам, коментуючи вчорашню заяву Президента України Віктора ЮЩЕНКО щодо можливості винесення на референдум проекту змін до Конституції.

В.ЯНУКОВИЧ вважає це «помилковим кроком» і додає, що «взагалі це не можливо зробити». Він підкреслив, що Президенту України В.ЮЩЕНКУ «не треба було грати у 2004 році у цю конституційну гру». В.ЯНУКОВИЧ вважає, що В.ЮЩЕНКО мав пропонувати зміни в 2005 чи 2006 роках, а не напередодні президентських виборів. За його словами, недоцільно робити такі дії «напередодні виборів і грати в цю гру чи лякати когось». «Кого можна сьогодні залякати? Я вважаю, що таких людей немає», - додав В.ЯНУКОВИЧ.