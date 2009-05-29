Ющенко проведе засідання РНБО

У прес-службі повідомили основне питання

У п`ятницю, 29 травня, о 12.00 під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА розпочнеться чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України. Як повідомляє прес-служба глави держави, основне питання, винесене на засідання, – розвиток ринків паливно-енергетичних ресурсів у рамках реалізації Енергетичної стратегії України.

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