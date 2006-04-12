Феєрверк за останньою модою. V з`їзд виготовників, реалізаторів і демонстраторів піротехніки

18 квітня 2006 р. відбудеться V Всеукраїнський з`їзд виготовників, реалізаторів і демонстраторів піротехніки. Початок з`їзду об 11.00. Прес-конференція розпочнеться о 18.00.

Представники всіх найбільших піротехнічних фірм України з`їдуться до столиці не тільки для обговорення своїх злободенних технічних та юридичних проблем (серед яких - протидія корумпованим чиновникам і вироблення пропозицій щодо зміни вітчизняного законодавства), а й обмінятися досвідом і показати колегам останні технічні новинки. У роботі з`їзду також візьмуть участь представники уряду України.