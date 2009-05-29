Одеські депутати проти знесення радянських пам'ятників

Депутати Одеської обласної ради виступають проти знесення радянських пам`ятників і за усунення кордонів між Україною і Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву депутатська більшість облради, основу якої складають представники Партії регіонів, прийняли сьогодні з приводу квітневого рішення Львівської облради, в якій міститься пропозиція дати правову оцінку злочинам комуністичного режиму в Україні.

Ініціатори заяви – депутати від Блоку Наталії Вітренко - вважають, зокрема, що це рішення є однією зі «спроб окремих політичних сил, органів влади і громадських організацій перекрутити історичні факти розвитку української державності і суспільства». І вимагають від органів влади і громадських організацій відмовитися від дій, які дестабілізують ситуацію в Україні, «не звеличувати український націоналізм часів ОУН-УПА».

Тим часом депутат облради Панас РАДУКАН, який представляє одну з громадських організацій ветеранів війни в Афганістані, висловлюючи свою думку з приводу заяви, запропонував: «Краще б звернути увагу на те, як нелегко живеться ветеранам у нас, в Одеській області, а потім уже займатися ситуацією в Львові».

У той же час сесія схвалила ще два проекти рішень, підготовлених фракцією «Народна опозиція»: про урочисте святкування 90-річчя ЛКСМУ, а також «підтримку Декларації III Собору слов`янських народів Білорусі, Росії і України», зокрема про участь у створенні «Центру слов`янської цивілізації».

Солідаризувавшись з вимогою Собору про «усунення прикордонних бар`єрів між нашими народами» і скасуванні реєстраційного режиму «у будь-якому вигляді і в будь-якій формі для громадян наших країн», облрада також запропонувала виконкому Собору включити в програму святкування 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні, «впорядкування могил радянських воїнів у місті Стрий Львівській області».