Литвин ще не визначився, чи братиме участь у виборах

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН офіційно визначиться щодо своєї участі в президентських виборах тільки після ухвалення парламентом постанови про дату виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР заявив учора під час прес-конференції в Сумах.

Голова ВР наголосив, що він вніс проект постанови, яким передбачається проведення виборів Президента 17 січня 2010 року. При цьому, за словами голови ВР, лідери всіх фракцій мають підтвердити, що вибори відбуватимуться саме в цей день. «Після цього я зроблю офіційну заяву», - сказав він.