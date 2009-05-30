Експерти: загальні вибори Президента треба відмінити

Політичні експерти вважають, що в Україні потрібно посилювати повноваження Верховної Ради і переходити до парламентської форми правління.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вітчизняні політологи висловили, підбиваючи політичні підсумки тижня.

Так, президент аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ, переконаний, що для відновлення стабільності в країні “потрібно продовжити шлях до парламентської республіки”. За його словами, якщо знову повернутися до президентської форми правління, то “президентські вибори 2009-2010 року будуть тим призом, за який змагатимуться наші провідні політики, і тоді вибори 2004-го року будуть здаватися бійкою в дитячому садку”.

Експерт вважає, що інститут президентства з його нинішніми чи посиленими повноваженнями створює постійну загрозу розколу суспільства під час кожних виборів глави держави. За його словами, політики в ході передвиборчої кампанії щоразу будуть використовувати гасла про двомовність, вступ до НАТО, реабілітацію ОУН-УПА тощо, які підвищують градус політичної напруги у суспільстві.

Більше того, вважає І.ЖДАНОВ, потрібно скасувати всенародні вибори Президента, обмежити його повноваження і обирати главу держави в парламенті. З його точки зору, в наших умовах для уникнення підозр щодо змови політичних сил або що, можна запровадити спеціальну процедуру обрання, яка діє в багатьох країнах. Тобто, Президента обирають не лише парламентарії, а й депутати місцевих (обласних) рад або їх представники.

Директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ також підтримав посилення парламентаризму в Україні та запропонував два шляхи переходу до парламентської республіки. На його думку, можна або відмінити загальні вибори президента, або залишити їх, але внести зміни до Конституції і ліквідувати двозначності, що породжують конфлікти з іншими органами влади, залишивши Президенту певні повноваження.