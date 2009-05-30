Азаров вважає, що Тимошенко треба до психіатра

Для проведення наради прем`єр-міністра Юлії Тимошенко з головами сільських та селищних рад, яка відбулася 23 травня в Києві, уряд виділив з резервного фонду 15 мільйонів гривень.

Про це заявив депутат від Партії регіонів Микола Азаров в ефірі телеканалу Інтер.

На його думку, уряд, таким чином, "грубо порушив бюджетний кодекс, тому що з резервного фонду можна виділяти на стихійне лихо, але не на збори, наради, і так далі".

Також, коментуючи висловлювання Тимошенко про те, що це зібрання найбільш значуще дійство, після скасування кріпосного права, Азаров обурився: "Як можна зіставляти звичайний, рядовий, можливо й потрібний, і важливий, захід, ось з такою епохальною подією".

"Я вже не кажу, що якщо історик почне думати, у нього виникнуть питання. Тут до психіатра треба швидше звертатися", - вважає депутат.

"Після скасування кріпосного права була "столипінська" реформа, потім у 1917 землю селянам віддавали, у 1933 забирали, у 2000 розпаювали землю. Як треба не поважати свій народ, щоб так з ним розмовляти", - заявив він.

Крім того, присутній у студії депутат-регіонал Юрій Мірошниченко висловив припущення, що рішення уряду про збільшення окладу головам сільських та селищних рад та працівникам їх апарату є спробою "дати хабар головам та працівникам сільрад в контексті виборчої кампанії".

Українська правда