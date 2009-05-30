Кабмін звільнив заступника Дубини

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням звільнив заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Володимира ТРИКОЛІЧА.

Текст відповідного розпорядження Кабміну (№554-р від 27 травня) оприлюднено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, В.ТРИКОЛІЧА звільнено відповідно до поданої заяви.

Нагадаємо, В.ТРИКОЛІЧ був призначений заступником голови правління НАК «Нафтогаз України» 9 січня 2008 року.

В.ТРИКОЛІЧ з лютого по квітень 2000 року обіймав посаду заступника голови правління НАК "Нафтогаз України", а з квітня 2000 року по липень 2004 року - першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз України".

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК «Нафтогаз України» займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.