У Міноборони кажуть, що ГлавКРУ примарилася ковбаса в армії

Директор Департаменту державних закупівель та ресурсного забезпечення Міністерства оборони України Василь БАРТКІВ вважає, що проти відомства ведеться «широкомасштабна провокаційна кампанія».

Про це він заявив учора в ефірі програми «Свобода на «Інтері».

В.БАРТКІВ підкреслив, що у Міноборони «не очікують від пана СИВУЛЬСЬКОГО якихось реверансів чи того, що він прийде до тями і вибачиться».

За його словами, «єдиним кроком для нас є звернення до суду щодо захисту честі і гідності та ділової репутації».

В.БАРТКІВ наголосив, що висновки Контрольно-ревізійного управління (щодо порушень у роботі Міноборони) є «широкомасштабною провокаційною кампанією».

Він додав, що цілий тиждень «все суспільство і журналісти рефлексували, всім миром шукали ковбасу, яка примарилася пану СИВУЛЬСЬКОМУ». Він підкреслив, що «ковбаса взагалі не входить до раціону харчування солдат».

У свою чергу, на запитання, чи має Міністерство оборони шанси виграти у суді справу, заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК відповіла, що їй «дуже хотілося б розраховувати на справедливе правосуддя в Україні». «Але говорити сьогодні про справедливість і доступність реального правосуддя, на жаль, не доводиться», - додала вона.

Разом із тим М.СТАВНІЙЧУК не виключила, що оборонному відомству вдасться довести у суді безпідставність звинувачень на його адресу.

Вона підкреслила, що у ситуації з Міноборони була порушена процедура, оскільки керівництво КРУ мало передати документи з результатами перевірки до прокуратури, але цього не було зроблено.

М.СТАВНІЙЧУК наголосила, що на сьогодні в державі простежується «абсолютно вибірковий підхід» (до відомств, у яких виявлені порушення).

«Минулого року один поважний орган (під час ефіру народний депутат від БЮТ Сергій СОБОЛЄВ заявив, що М.СТАВНІЙЧУК має сказати, що це Центральна виборча комісія – УНІАН) перевіряла Рахункова палата України, і там було виявлено цілий ряд порушень фінансової дисципліни. Але на це закрили очі в уряді і сказали – не зачіпати, бо цей орган буде потрібен під час виборів», - додала вона.

За словами М.СТАВНІЙЧУК, це свідчить про різні підходи уряду до питання фінансових порушень в органах влади.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня на засіданні уряду було оприлюднено результати перевірки ГоловКРУ господарської діяльності Міністерства оборони. Зокрема, було заявлено про виявлення масштабних порушень у земельній сфері, про корупцію в Міністерстві оборони при організації харчування солдат і закупівлі палива для військової техніки.

У Міністерстві оборони спростовують всі звинувачення й обіцяють оскаржити їх у судовому порядку.

20 травня у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про звільнення Ю.ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони.

25 травня прем`єр Юлія ТИМОШЕНКО підписала й направила Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ подання з проханням про відставку Ю.ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони.

26 травня Президент доручив Генпрокуратурі розслідувати звинувачення на адресу Ю.ЄХАНУРОВА в корупції в оборонному відомстві.