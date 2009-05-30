Клюєв: Янукович і Тимошенко повинні думати про майбутнє

Народний депутат України Андрій КЛЮЄВ (Партія регіонів) підтверджує ведення переговорів між БЮТ і ПР про створення коаліції.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Кіевскій Телеграфъ» (№21 від 29 травня-4 червня 2009 року).

«Так, такі переговори періодично поновлюються. Цей процес, звісно, очолює, з одного боку, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, з другого - Юлія ТИМОШЕНКО», - сказав він.

При цьому він зазначив, що під час переговорів представники БЮТ і Партії регіонів обговорюють «ситуацію в країні, котра, як ви бачите, не покращується. Для того, щоб вивести економіку з критичного стану і забезпечити поштовх до подальшого розвитку, слід внести серйозні зміни в законодавчу базу, спрямовані на стимулювання розвитку реального сектору економіки. З цією ж метою необхідно завершити розпочату роботу з розмежування повноважень між гілками влади».

«Адже такі політичні лідери, як ЯНУКОВИЧ і ТИМОШЕНКО, не можуть і не повинні жити тільки сьогоднішнім днем. Вони повинні думати про майбутнє. Якщо політики чітко розумітимуть, як функціонуватиме країна через рік-два, 5, 10, 20 років, то вже сьогодні вони прийматимуть правильні рішення, спрямовані насамперед на поліпшення поточної ситуації. І щоб мінімізувати в майбутньому безперервні останнім часом політичні кризи, необхідно доопрацювати ті проекти змін до Конституції, які вже є в багатьох політичних сил», - зазначив А.КЛЮЄВ.

А.КЛЮЄВ розповів про суть обговорюваних конституційних змін.

«Насамперед, конституційні зміни стосуватимуться чіткого розмежування повноважень усіх гілок влади: Президента, Кабінету міністрів, Верховної Ради. Іншими словами, планується виключити можливість однієї гілки втручатися в діяльність іншої, дублювати повноваження. Далі - обговорюється серйозний проект реформи місцевого самоврядування. Передбачається децентралізація функцій державного управління і передача значних повноважень на нижчестоячий рівень, що сприятиме самостійному розвитку регіонів. Необхідно також проведення глибокої судової реформи. Це основні блоки питань, які вимагають з метою стабілізації становища в країні консолідації сил і невідкладного розгляду Верховною Радою. Проте для прийняття рішень з цих питань потрібно ще дуже багато чого зробити», - сказав депутат.

Також А.КЛЮЄВ не виключив створення в парламенті «мегакоаліції».

«Я вважаю, що такі зміни можуть підтримати всі політичні сили, представлені в парламенті. Не бачу причин, щоб такі ініціативи не підтримали, припустимо, Блок Литвина чи комуністи. Думаю, що і в "Нашій Україні" знайдуться депутати, які підтримають конституційні зміни. А що стосується створення коаліції з БЮТ, то Партія регіонів робитиме все для того, щоб допомогти національній економіці вийти з кризи, а українському народу - вибратися з бідності. Якщо єдиним способом позитивно вплинути на ці процеси стане створення мегакоаліції, то ми її створюватимемо», - зазначив депутат.

Як повідомляв УНІАН, провідні українські політичні експерти вважають створення коаліції за участю БЮТ і Партії регіонів єдиною можливістю виходу України з політичного протистояння і мінімізації наслідків фінансово-економічної кризи.