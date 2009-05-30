Ульянченко каже, що не бореться з Тимошенко

Секретаріат Президента України не бореться з урядом.

На цьому наголосила керівник Секретаріату Президента, голова ради НСНУ Віра УЛЬЯНЧЕНКО учора в ефірі програми «Свобода на «Інтері»

«У нас немає завдання боротися з урядом, ми боремося за Україну, за ті свободи, які записані і гарантовані Конституцією України», - сказала вона.

Водночас В.УЛЬЯНЧЕНКО додала, що на сьогодні в Україні діє «неповноцінний колегіальний орган», тобто уряд, оскільки, зокрема в період економічної кризи, він працює без міністра фінансів та міністра закордонних справ, а також без голови Антимонопольного комітету та керівника Фонду державного майна.

За словами керівника СП, уряд, у складі якого працюють не міністри, а виконуючі обов’язки міністрів, «не може повноцінно працювати». Вона додала, що ці в.о. «не мають права голосу».

В.УЛЬЯНЧЕНКО також зауважила, що нині ведуться таємні переговори щодо створення нової коаліції за участю БЮТ та Партії регіонів.

«Складається враження, що опозиція хоче якось так зайти в коаліцію, щоб не нести відповідальності за те, що вже зроблено, за проблеми, які накопичені... А нинішня влада хоче зайти в нову коаліцію і закритися від тих проблем, і відмежуватися від них, які були створені старою коаліцією», - вважає В.УЛЬЯНЧЕНКО.