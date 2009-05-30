Литвин підозрює, що у переговорах БЮТ і ПР беруть участь люди Ющенка

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не виключає, що у переговорах про створення коаліції між БЮТ і Партією регіонів також бере участь Секретаріат Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції у Луганську.

«Скоріш за все, і Секретаріат Президента бере участь у переговорах (між БЮТ і ПР)», - сказав В.ЛИТВИН, додавши, сам він не бере участі в цих переговорах.

Крім того, він висловив думку, що нині країна переживає тяжкий період, до осені слід очікувати різкого погіршення ситуації, а «працювати нікому, усі дружніми рядами пішли в опозицію».

«Треба знайти мужність для спільної роботи», - вважає голова ВР.

Також В.ЛИТВИН зазначив, що не можна допустити розколу країни, загроза якого не зникла після попередніх виборів. Він вважає, що у країнах, де відбулися кольорові революції, є проблеми з легітимністю влади.