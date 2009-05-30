Литвин: сьогодні депутати виконують роль кріпаків

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН виступає за посилення в Україні парламентаризму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції у Луганську.

«Верховна Рада повинна не лише закони приймати, а й забезпечувати контроль за їхнім виконанням», - зазначив він. На його думку, якщо парламент затверджує склад уряду, то він повинен контролювати і його роботу.

За словами В.ЛИТВИНА, “на сьогодні дуже важко приймати рішення, оскільки депутати виконують роль кріпаків”.

“При погодженні питань представники від партій ні на що не впливають, якщо є позиція лідера”, - зазначив він.

В.ЛИТВИН вважає, що першопричина невиразності чинної влади – система виборів.

«Я прихильник мажоритарної системи, але я реаліст – це не пройде, не дадуть згоди ні Партія регіонів, ні БЮТ», - сказав він. Реальними є, на його думку, вибори до Верховної Ради за відкритими списками, до місцевих органів влади – на мажоритарній основі.

В.ЛИТВИН виступає за ліквідацію обласних та районних адміністрацій, які на його думку є партійними штабами, що утримуються за рахунок бюджету.