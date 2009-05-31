Тимошенко побачила приклад подолання наслідків кризи

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала працівників хімічної та нафтохімічної промисловості з професійним святом.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

“Вітчизняні виробники і науковці хімічного комплексу навіть зараз, у складний для економіки час подолання наслідків світової фінансової кризи, роблять усе можливе для забезпечення розвитку галузі та її потужностей. Позитивні тенденції у хімічній галузі дають змогу сподіватися на те, що галузь стане прекрасним прикладом подолання наслідків кризи”, - йдеться у вітанні Ю.ТИМОШЕНКО.

Голова уряду нагадує, що хімічна галузь є невід’ємною частиною національної економіки, забезпечує розвиток промисловості, сільськогосподарського виробництва, медицини, товарів побутового призначення, сприяє підвищенню якості життя.

“Вірю, що про новітні розробки та досягнення працівників вітчизняних хімічних підприємств знатимуть в Україні та за її межами. Вірю, що настане той день, коли в усьому світі віддаватимуть перевагу продукції українських хіміків”, - йдеться у вітанні прем’єра.

Ю.ТИМОШЕНКО подякувала робітникам галузі за цілеспрямовану, наполегливу, творчу працю та високий професіоналізм, а також побажала здоров’я, злагоди, родинного затишку і нових творчих здобутків на благо Батьківщини.